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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Делиев) Устиния Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Делиев) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Делиев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Делиев Платон Федорович

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Делиева) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Делиева) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Делиева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Делиев Илья Федорович

Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович

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