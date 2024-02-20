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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Делиев) Устиния Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Делиев) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Делиева) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Делиева) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Делиева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Делиев Федор Филиппович