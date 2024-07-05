Данилова (Крюкова) Прасковья Гордеевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилова (Крюкова) Прасковья Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Крюков Гордей Федорович

Мать: Крюкова (Коробицина) Вера Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр Павлович

Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Павел Мефодьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Данилов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич

Рождение ребёнка
17.01.1923

Сын: Данилов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич

Смерть
Неизвестно

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