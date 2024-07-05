Данилова (Крюкова) Прасковья Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данилова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Александр Павлович
Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич
Рождение ребёнка
17.01.1923
Сын: Данилов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Данилов Павел Мефодьевич
Смерть
Неизвестно