Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1779

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Аверьян Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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