Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1779
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно