Хабаров Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1975
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1975
Отец: Хабаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Алина Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова (Ширяева) Наталия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2004
Дочь: Хабарова Ксения Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова (Ширяева) Наталия Викторовна