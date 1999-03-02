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Семенихин f f
Семенихин f f
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1999
Пол
Мужской
Отец
Семенихин Виктор Михайлович
1959 г.р.
Мать
Семенихина Евгения Николаевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
FF
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1999
Отец:
Семенихин Виктор Михайлович
Мать:
Семенихина Евгения Николаевна
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