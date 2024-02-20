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Романенко Иван Карпович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
02.01.1847

Жена: Романенко Февронья Максимовна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК /г.Киев/ , Ф - 0127-1012-2376,м/к 1847г. лист № 35,зап.№ 29,
Смерть
Неизвестно
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