Кожевин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1932

Дата смерти

03.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина (кожевина) Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Кожевина (икрина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кожевина (икрина) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевина (икрина) Мария Александровна

Смерть
03.06.1993
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