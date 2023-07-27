Кожевин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1932
Дата смерти03.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовитина (кожевина) Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Кожевина (икрина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кожевина (икрина) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1993