Шевелева Акелина? Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья (Ксения) Афанасьевна
Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марва Афанасьевна
Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Окуневское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно