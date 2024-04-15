Шевелева Акелина? Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Акелина? Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марва Афанасьевна

Отец ребёнка: Шевелев Афанасий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Афанасий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Окуневское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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