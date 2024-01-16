Свенцицкий Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свенцицкий Сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свенцицкий Бронислав

Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Свенцицкая) Мария Иосифа

Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свенцицкий Адольф Николай

Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия

Работа или профессия
Неизвестно

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