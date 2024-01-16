Свенцицкий Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свенцицкий Бронислав
Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свенцицкая) Мария Иосифа
Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свенцицкий Адольф Николай
Мать ребёнка: Свенцицкая (Залесская) Розалия
Работа или профессия
Неизвестно