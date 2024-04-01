Дехтерева Возм Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Возм Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

17.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Дехтерев Максим Казак Редута Ганькино Павлов

Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев

Рождение ребёнка
26.03.1816

Сын: Дехтерев Иван Казак Р. Ганькина Павлов

Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дехтерев Федор Павлов

Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портнягина Ирина Павлова

Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев

Смерть
17.10.1853
74 года, от старости, р. Ганькина вдова, казачка
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