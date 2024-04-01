Дехтерева Возм Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти17.10.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804
Рождение ребёнка
26.03.1816
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портнягина Ирина Павлова
Отец ребёнка: Дехтерев Павел Казак Р. Ганькина Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1853
74 года, от старости, р. Ганькина вдова, казачка