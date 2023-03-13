Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

1752 г.р.

Дети

1772 г.р.
1779 г.р.
1783 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Герасимъ

Мать: Авдотья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Лаврентий

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федотъ

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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