Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Герасимъ
Мать: Авдотья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Лаврентий
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федотъ
Мать ребёнка: Ирина Никитина