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Hill Willliam Allee
Hill Willliam Allee
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Hill John Isaac
1797 г.р.
Мать
Hill (Dodson) Jenny Jane
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Hill John Isaac
Мать:
Hill Jenny Jane
Смерть
Неизвестно
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