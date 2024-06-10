Духов Архип Андреев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Духов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Духов Архип Архипов
Мать ребёнка: Духова Александра Егорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Духов Павел Архипов
Мать ребёнка: Духова Александра Егорова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Духов Макар Архипов
Мать ребёнка: Духова Александра Егорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Духова (Духова) Аксинья Архипова
Мать ребёнка: Духова Александра Егорова
Смерть
Неизвестно