Духов Архип Андреев 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Духов Архип Андреев

Место рождения

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Духов Андрей

Мать: не указана

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Духов Архип Архипов

Мать ребёнка: Духова Александра Егорова

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Духов Павел Архипов

Мать ребёнка: Духова Александра Егорова

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Духов Макар Архипов

Мать ребёнка: Духова Александра Егорова

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Духова (Духова) Аксинья Архипова

Мать ребёнка: Духова Александра Егорова

Бахметьево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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