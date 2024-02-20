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Федорченко Иван Емельянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Федорченко Емельян Максимович

Мать: Федорченко Евфросиния

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федорченко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федорченко Борис Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Сын: Федорченко Елисей Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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