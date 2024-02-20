Федорченко Иван Емельянович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федорченко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федорченко Борис Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федорченко Елисей Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Пелагея Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно