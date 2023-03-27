Белоруков Ефим Стефанов
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Сын: Белоруков Григорий Ефимов
Мать ребёнка: Белорукова Акилина Стефанова
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 9. Воспреемники того же села крестьянин Семен Никитин Чупин и кр. дочь девица Дарья Власьева Чупина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно