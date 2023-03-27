Белоруков Ефим Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоруков Ефим Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Сын: Белоруков Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Белорукова Акилина Стефанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-862 (ГААК, г. Барнаул). Лист 9. Воспреемники того же села крестьянин Семен Никитин Чупин и кр. дочь девица Дарья Власьева Чупина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова Акилина Стефанова

Смерть
Неизвестно
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