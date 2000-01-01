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(Горячих) Устина Нефедеева
(Горячих) Устина Нефедеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1741
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Горячих Нефед Моисеевич
1710 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец:
Горячих Нефед Моисеевич
Мать: не указана
Смерть
После 1763
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