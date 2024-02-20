Колюбакина (Рознатовская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолюбакина (Рознатовская) Варвара

Колюбакина (Рознатовская) Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Богданович Сергей Матвеевич

Мать: Богданович Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ювачева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич

Саратовская губерния,Россия
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колюбакин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колюбакин Иван Никитич

Смерть
1919
Саратов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close