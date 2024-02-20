Колюбакина (Рознатовская) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1919
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ювачева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич
Саратовская губерния,Россия
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колюбакин Леонид Иванович
Отец ребёнка: Колюбакин Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919
Саратов