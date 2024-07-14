Борисов Митрофан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Борисов Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Борисов Василий Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно