Борисов Митрофан Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Митрофан Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Клин-Малиновское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Борисов Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Клин-Малиновское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Борисов Василий Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Клин-Малиновское, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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