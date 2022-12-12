Жуков Агафон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти03.08.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Жуков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1854
Дочь: Жукова Марья Агафоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Васса Сергеевна
Смерть
03.08.1885
Умер от старости