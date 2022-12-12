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Жуков Агафон Михайлович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

03.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Жуков Михаил

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жуков Андрей Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1850

Сын: Жуков Иван Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1854

Дочь: Жукова Марья Агафоновна

Мать ребёнка: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Васса Сергеевна

Смерть
03.08.1885
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умер от старости
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