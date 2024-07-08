Калачева Матрона Стефановна / Степановна 12.03.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Калачева Матрона Стефановна / Степановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.03.1893 ст.

Дата смерти

20.04.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
12.03.1893 ст.

Отец: Калачев Стефан / Степан Иванович

Мать: Калачева Анастасия Герасимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Федор Васильевич и вдова Евдокия Ивановн... Показать все
Смерть
20.04.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.04.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 18... Показать все

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