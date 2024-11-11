Гаврилов Василий Гаврилович 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилов Василий Гаврилович

Место рождения

Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР

Дата рождения

1939

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Сергеев Гаврил Сергеевич

Мать: Сергеева Мария Васильевна

Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
1962

Жена: Гаврилова Тамара Григорьевна

Город Чебоксары
Рождение ребёнка
15.07.1964

Дочь: Гаврилова Лена Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Тамара Григорьевна

Город Чебоксары
Рождение ребёнка
24.04.1967

Сын: Гаврилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Тамара Григорьевна

г. Чебоксары
Смерть
1998
Город Чебоксары Чувашская АССР

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