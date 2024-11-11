Гаврилов Василий Гаврилович
Место рожденияДеревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Дата рождения1939
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Деревня Орнары Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
1962
Город Чебоксары
Рождение ребёнка
15.07.1964
Дочь: Гаврилова Лена Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Тамара Григорьевна
Город Чебоксары
Рождение ребёнка
24.04.1967
Сын: Гаврилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Тамара Григорьевна
г. Чебоксары
Смерть
1998
Город Чебоксары Чувашская АССР