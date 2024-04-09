Бондарев (Козлова) Федора Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Козлова Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондарева) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондарева) Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бондарев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1912
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бондарев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович