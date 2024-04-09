Бондарев (Козлова) Федора Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев (Козлова) Федора Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Козлова Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондарева) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондарева) Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бондарев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Бондарев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бондарев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бондарев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Иванович

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