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Колчигин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1855

Дата смерти

29.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1880

Жена: Колчигина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1882

Сын: Колчигин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Колчигин Модест Николаевич

Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Колчигин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1892

Сын: Колчигин Глеб Николаевич

Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Колчигин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин, Офицер РИА, Генерал-Майор
Смерть
29.01.1918
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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