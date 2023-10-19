Колчигин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1855
Дата смерти29.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1880
Жена: Колчигина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1882
Сын: Колчигин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колчигин Модест Николаевич
Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Колчигин Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1892
Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Колчигин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Колчигина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворянин, Офицер РИА, Генерал-Майор
Смерть
29.01.1918
Похороны
Неизвестно