Мосеев Иван Пятидес. Р. Плосского Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Мосеев Алексей Федоров?
Мать: Мосеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосеева Афимья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: (Мосеева) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Мосеева Афимья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Мосеева Афимья Нестерова
Смерть
Неизвестно