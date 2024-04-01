Мосеев Иван Пятидес. Р. Плосского Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеев Иван Пятидес. Р. Плосского Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Мосеев Алексей Федоров?

Мать: Мосеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеева Афимья Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: (Мосеева) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Мосеева Афимья Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Мосеев Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Мосеева Афимья Нестерова

Смерть
Неизвестно

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