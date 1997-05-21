Глухова (Шатова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1916
Дата смерти21.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глухов Аркадий Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1997