Глухова (Шатова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Шатова) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1916

Дата смерти

21.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Аркадий Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.05.1997
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