Чевалкова (Софронова) Стефанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова (Софронова) Стефанида Андреевна

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Место рождения

Бирюля, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Софронов Андрей Ефимович

Мать: Софронова Ирина Ивановна

Бирюля, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
12.02.1842

Муж: Чевалков Адриан Васильевич

Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1847

Дочь: Кочеева Анастасия Андриановна

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чевалков Иван Адрианович

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Чевалкова Наталья Андриановна

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чевалкова Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
01.03.1854

Дочь: Чевалкова Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чевалкова Прасковья Андриановна

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.

Сын: Чевалков Дмитрий Андрианович

Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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