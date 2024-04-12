Чевалкова (Софронова) Стефанида Андреевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Софронов Андрей Ефимович
Мать: Софронова Ирина Ивановна
Бракосочетание
12.02.1842
Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1847
Дочь: Кочеева Анастасия Андриановна
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Чевалкова Наталья Андриановна
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чевалкова Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1854
Дочь: Чевалкова Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чевалкова Прасковья Андриановна
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1862 ст.
Сын: Чевалков Дмитрий Андрианович
Отец ребёнка: Чевалков Адриан Васильевич
Смерть
Неизвестно