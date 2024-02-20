Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1843
Отец: Чавлах Ставрул Янович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Чавлах Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Джавлах / Чавлах / Власий Митрофанович
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1874
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1877
Дочь: Фонотова Христина Митрофановна
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна
Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно