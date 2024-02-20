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Джавлах / Чавлах / Митрофан Ставриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чавлах Ставрул Янович

Мать: Чавлах Анастасия Ангелиева

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чавлах Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Джавлах / Чавлах / Власий Митрофанович

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
21.07.1874

Сын: Чавлах Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.01.1877

Дочь: Фонотова Христина Митрофановна

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1877г, лист-42,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чолпан Евгения Митрофановна

Мать ребёнка: Джавлах / Чавлах / Татьяна Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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