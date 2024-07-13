Лойок Екатерина Афанасьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лойок Алексей Корнилиевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лойок Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лойок Захарий Алексеевич

Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лойок Ларион Алексеевич

Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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