Лойок Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лойок Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лойок Алексей Корнилиевич
Смерть
После 1858