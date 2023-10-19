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Wrangell Basil Петрович

Место рождения

55100 Ponte A Moriano, Toscana Italy

Дата рождения

19.06.1906

Дата смерти

26.04.1977

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1906

Отец: Фон Врангель Peter Igorevich Игоревич

Мать: Von Wrangell Maria Fabrizievna

55100 Ponte A Moriano, Toscana Italy
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Los Angeles, California United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1977
Los Angeles, CA United States
Los Angeles, CA United States
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