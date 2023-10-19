Wrangell Basil Петрович
Место рождения55100 Ponte A Moriano, Toscana Italy
Дата рождения19.06.1906
Дата смерти26.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1906
55100 Ponte A Moriano, Toscana Italy
Рождение ребёнка
1938
Los Angeles, California United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.04.1977
Los Angeles, CA United States
Los Angeles, CA United States