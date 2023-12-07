Горбунов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Горбунов Иван Данилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1689
Сын: Горбунов Аника Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1723
Рождение ребёнка
1725
Сын: Горбунов Федот Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана