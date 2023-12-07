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Горбунов Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Горбунов Иван Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Горбунов Аника Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Горбунов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Горбунов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1723
Рождение ребёнка
1725

Сын: Горбунов Федот Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

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