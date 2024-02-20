Корсун Феодосия Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корсун Григорий Данилович
Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно