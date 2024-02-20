Корсун Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Феодосия Михайловна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Корсун Стефан Данилович

Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Корсун Григорий Данилович

Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корсун Евсей Данилович

Отец ребёнка: Корсун Даниил Гаврилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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