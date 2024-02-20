Кириленко / Кириченко / Сидор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Сидор Петрович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

02.09.1830

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич

Мать: ?

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
02.09.1830
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки
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