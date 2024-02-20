Кириленко / Кириченко / Сидор Петрович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти02.09.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич
Мать: ?
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Смерть
02.09.1830
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки