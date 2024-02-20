(Пругло) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения22.11.1910
Дата смерти08.02.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910
Отец: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
08.02.1922
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое