(Пругло) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пругло) Екатерина Дмитриевна

(Пругло) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

08.02.1922

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910

Отец: Пругло Дмитрий Карпович

Мать: Пругло Василиса Артемьева

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
08.02.1922
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close