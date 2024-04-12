Воинкова (Новопашенная) Мариамия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Новопашенная) Мариамия Сидорова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.02.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1801

Отец: Новопашенной Сидор

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1823

Муж: Воинков Александр Иванов

Рождение ребёнка
03.06.1828

Сын: Воинков Никифор Александров

Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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