Воинкова (Новопашенная) Мариамия Сидорова
Место рождения
Дата рождения18.02.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1801
Отец: Новопашенной Сидор
Бракосочетание
07.02.1823
Рождение ребёнка
03.06.1828
Сын: Воинков Никифор Александров
Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно