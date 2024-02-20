(Пругло) Дарья Онисимова
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения11.03.1875
Дата смерти25.11.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1875
Отец: Пругло Онисим Васильевич
Мать: Пругло Ксения Никитична
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
25.11.1878
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое