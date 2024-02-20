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(Пругло) Дарья Онисимова

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

11.03.1875

Дата смерти

25.11.1878

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1875

Отец: Пругло Онисим Васильевич

Мать: Пругло Ксения Никитична

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
25.11.1878
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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