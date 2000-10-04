Ершов Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Вадим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1984

Отец: Ершов Владимир Викторович

Мать: Ершова Татьяна Васильевна

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