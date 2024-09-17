Дремин Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Дремин Иосиф Абрамович
Мать: Дремина Анна Николаевна
Год рождения указан по похозяйственной книге за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дремина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Дремина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дремина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дремина Вера
Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Не точно, но вроде здесь. Перепроверить
Смерть
Неизвестно