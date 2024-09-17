Дремин Иван Осипович 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дремин Иван Осипович

Место рождения

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Дремин Иосиф Абрамович

Мать: Дремина Анна Николаевна

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Год рождения указан по похозяйственной книге за 1943-1945гг
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дремина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Дремина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дремина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Вера

Место жительства
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Не точно, но вроде здесь. Перепроверить
Смерть
Неизвестно

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