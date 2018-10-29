Щаева (Янтова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1927
Дата смерти29.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1960
Отец ребёнка: Щаев Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1963
Отец ребёнка: Щаев Валентин Николаевич
Смерть
29.10.2018
Похороны
Неизвестно