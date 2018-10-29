Щаева (Янтова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаева (Янтова) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1927

Дата смерти

29.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щаев Валентин Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1960

Сын: Щаев Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Щаев Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1963

Сын: Щаев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Щаев Валентин Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.10.2018
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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