Лукьяненко Андрей Николаевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Дата рождения25.09.1959
Дата смерти11.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Бракосочетание
Около 1980
Жена: скрыто настройками приватности
СССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель
Развод
Около 1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Сын: Лукьяненко Евгений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель
Смерть
11.04.2007
Россия Приморский кр.,г.Находка п.Врангель
Причина смерти: Самоубийство