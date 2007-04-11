Лукьяненко Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Андрей Николаевич

Лукьяненко Андрей Николаевич

avatar

Место рождения

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский

Дата рождения

25.09.1959

Дата смерти

11.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959

Отец: Лукьяненко Николай Андреевич

Мать: Лукьяненко Клавдия Константиновна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н п.Ленинский
Бракосочетание
Около 1980

Жена: скрыто настройками приватности

СССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель
Развод
Около 1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Сын: Лукьяненко Евгений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Приморский кр.г.Находка п.Врангель
Смерть
11.04.2007
Россия Приморский кр.,г.Находка п.Врангель
Причина смерти: Самоубийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close