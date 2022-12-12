Перминов Пимен Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Пимен Аверьянович

Перминов Пимен Аверьянович

avatar

Место рождения

Свечинский р-он

Дата рождения

07.08.1905

Дата смерти

17.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Свечинский р-он
Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Нина Константиновна

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
проводник на ж/д
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
17.11.1975
Киров, город Киров, Кировская область
Макарьевское кладбище г.Кирова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close