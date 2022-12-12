Перминов Пимен Аверьянович
Место рожденияСвечинский р-он
Дата рождения07.08.1905
Дата смерти17.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Свечинский р-он
Рождение ребёнка
11.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перминова Нина Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
проводник на ж/д
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1975
Макарьевское кладбище г.Кирова