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Богунов Иван Вениаминов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1875

Дата смерти

20.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875

Отец: Богунов Вениамин Давидов

Мать: Богунова Лукия Григорьевна

Бракосочетание
11.11.1898

Жена: Богунова Ефросинья Мартыновна

м. 23 ж. 19 Тюкалинского округа, Лузинской волости, с. Зарословского крест. дочь
Рождение ребёнка
02.09.1899

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
13.10.1901

Сын: Богунов Карп Иванович

Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
06.02.1904

Сын: Богунов Федор Иванович

Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Богунов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Богунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна

Смерть
20.06.1912
35 лет чахотка
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