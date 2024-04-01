Богунов Иван Вениаминов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1875
Дата смерти20.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875
Бракосочетание
11.11.1898
м. 23 ж. 19 Тюкалинского округа, Лузинской волости, с. Зарословского крест. дочь
Рождение ребёнка
02.09.1899
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
13.10.1901
Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
06.02.1904
Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
05.11.1906
Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна
Рождение ребёнка
29.05.1912
Мать ребёнка: Богунова Ефросинья Мартыновна
Смерть
20.06.1912
35 лет чахотка