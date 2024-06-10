Гунина Настасья Анисимова
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гунин Федор Архипов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Федорова
Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Гунин Яков Федоров
Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов
Смерть
1788