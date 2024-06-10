Гунина Настасья Анисимова 1703 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гунина Настасья Анисимова

Место рождения

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунин Федор Архипов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Гунина (Гунина) Катерина Федорова

Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Гунин Яков Федоров

Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гунин Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Гунин Федор Архипов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1788
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

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