Шушарин Фрол (Флор) Васильев
Место рождения
Дата рождения16.08.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1818
Бракосочетание
31.01.1838
Жена: Шушарина Фекла Николаева
Рождение ребёнка
18.12.1838
Дочь: Анастасия Фролова
Мать ребёнка: Шушарина Фекла Николаева
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Мелания Фролова
Мать ребёнка: Шушарина Фекла Николаева
Смерть
Неизвестно