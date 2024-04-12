Шушарин Фрол (Флор) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарин Фрол (Флор) Васильев

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.08.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1818

Отец: Шушарин Василий Матфеев

Мать: Шушарина (рышкова) Дария Ефимова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1838

Жена: Шушарина Фекла Николаева

Рождение ребёнка
18.12.1838

Дочь: Анастасия Фролова

Мать ребёнка: Шушарина Фекла Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Мелания Фролова

Мать ребёнка: Шушарина Фекла Николаева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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