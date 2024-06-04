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Ларион Иванов

Место рождения

дер. Киртели, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

09.12.1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Иван (Костейка) Андреев (Куманкин)

Мать: Афимья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.12.1804
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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