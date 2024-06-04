Ларион Иванов
Место рождениядер. Киртели, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти09.12.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1804