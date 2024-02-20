Хара (Джелали) Анастасия Митрофановна
Место рожденияЯнисоль
Дата рождения18.01.1903
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903
Янисоль
Рождение ребёнка
22.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хара Харлампий
Рождение ребёнка
06.03.1930
Дочь: Сережкина Лидия Харлампиевна
Отец ребёнка: Хара Харлампий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хара Харлампий
Смерть
1995
Янисоль