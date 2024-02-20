Хара (Джелали) Анастасия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хара (Джелали) Анастасия Митрофановна

Место рождения

Янисоль

Дата рождения

18.01.1903

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1903

Отец: Джелали Митрофан Константинович

Мать: Джелали Ксения Харлампиевна

Янисоль
Рождение ребёнка
22.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хара Харлампий

Рождение ребёнка
06.03.1930

Дочь: Сережкина Лидия Харлампиевна

Отец ребёнка: Хара Харлампий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хара Харлампий

Смерть
1995
Янисоль
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