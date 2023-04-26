(дворовый) Николай Семенович
Место рожденияСело Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1849
Дочь: Барулина Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Нерония Спиридоновна
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1870
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния