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(дворовый) Николай Семенович

Место рождения

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1849

Дочь: Барулина Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Нерония Спиридоновна

Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1870
Село Лесное Матюнино , Сенгилеевский уезд , Симбирская губерния
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