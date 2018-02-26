Сочкова (Чуслина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Чуслина) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Дата смерти

26.02.2018

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: Чуслин Александр Куприянович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Юрий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.2018
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