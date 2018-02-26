Сочкова (Чуслина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1961
Дата смерти26.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Отец: Чуслин Александр Куприянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочков Юрий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.2018