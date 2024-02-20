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Юрченко Максим Григорьевич

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

11.11.1894

Дата смерти

24.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894

Отец: Юрченко Григорий Киприонович

Мать: Юрченко Акилина Георгиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.02.1925

Сын: Юрченко Григорий Максимович

Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
До 1925

Жена: Юрченко Дарья Тимофеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
02.09.1926

Сын: Юрченко Вениамин Максимович

Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Похороны
После 24.06.1942
Польша Подлясское воеводство Белостокский повет г.Хорощь, место как захоронение в городе не обозначено
Смерть
24.06.1942
Польша г.Остроленка, Oflag-57, умер в плену.
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