Юрченко Максим Григорьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения11.11.1894
Дата смерти24.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.02.1925
Сын: Юрченко Григорий Максимович
Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
До 1925
Жена: Юрченко Дарья Тимофеевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
02.09.1926
Сын: Юрченко Вениамин Максимович
Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Похороны
После 24.06.1942
Польша Подлясское воеводство Белостокский повет г.Хорощь, место как захоронение в городе не обозначено
Смерть
24.06.1942
Польша г.Остроленка, Oflag-57, умер в плену.