Польша Подлясское воеводство Белостокский повет г.Хорощь, место как захоронение в городе не обозначено

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