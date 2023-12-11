Андрей
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калистрат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
05.10.1903
Сын: Филипп
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
29.09.1904
Дочь: Ефросиния
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
08.03.1907
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
22.05.1911
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
27.01.1916
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
24.08.1918
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Мария Иоаннова