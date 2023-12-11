Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1903 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калистрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Филипп

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
29.09.1904

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
08.03.1907

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
22.05.1911

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
27.01.1916

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

Рождение ребёнка
24.08.1918

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Мария Иоаннова

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