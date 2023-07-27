Моденова (Моденова) Евгения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моденова (Моденова) Евгения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Моденов Кир Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1851

Сын: Моденов Сампсон Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1852

Сын: Моденов Козма Тимофеев

Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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