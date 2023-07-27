Моденова (Моденова) Евгения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Моденов Кир Тимофеев
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев
Рождение ребёнка
25.05.1851
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев
Рождение ребёнка
30.09.1852
Отец ребёнка: Моденов Тимофей Тимофеев
Смерть
Неизвестно